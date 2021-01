Sandra WYCHOWSKI (SANDRA WYCHOWSKI)

De Novembre 2018 à aujourd'hui j'occupais le poste le plus difficile de ma carrière mais le plus gratifiant également, celui de "Mère au Foyer".

Poste au je me suis occupée de ma fille qui a aujourd'hui 16 ans et de mes deux petits garçons qui ont respectivement 5 ans et 4 ans.



A ce jour, ils sont tous scolarisés et je me sent totalement prête à rejoindre le monde du travail. Je recherche à ce jour un poste au plus proche de mon domicile afin d'être le plus concentré et dévoué à mon poste de travail. Car après réflexion, je me suis rendu compte que le temps passé sur le route (à la fois en nombre de km et en bouchon) ajoute un stress qui nous suit toute la journée et cela joue sur le bien être et l'implication dans son travail. Cependant je suis prête à utiliser les transports en commun pour diminuer ce stress et aller travailler plus sereinement.



J'ai une formation à l'origine en Commerce et en assistante de Direction. Durant mes 15 années de collaborations chez Ranstad et Randstad Inhouse, j'ai pu me former et trouver un juste milieu entre l'administratif, le recrutement et le commercial.

Je suis polyvalente, j'aime apprendre et également transmettre mon savoir, pour moi il n'y a pas de tâches ingrates dans un poste (il suffit juste de savoir organiser son temps de travail afin que certaines taches ne soient pas rébarbatives) .



Durant mon parcours, les qualités dont on m'a qualifiées étaient : Leader ship, Curieuse, Aime les défis. En contre partie, la perfection avec laquelle j'accomplie mon travail ne jouait pas toujours en ma faveur, cependant mes erreurs m'ont permis d'avancer et d'évoluer rapidement.