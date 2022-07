Sandrine Andro

Forte d'une expérience de nombreuses années en communication média, promotion des ventes,communication média, promotion des ventes, marketing relationnel, digital et de la création de mon agence conseil revendue en 2007 au groupe Makheia, j'ai mis en place le Planning Stratégique au sein de l'agence de marketing contents du groupe : Affinity.



J'ai toujours abordé les problématiques de mes clients à partir d'une vision de marque correspondant à une rencontre entre ce que la marque propose et ce que ses publics en attendent.

Conforté par la montée en puissance du Web interactif, transformant les cibles en véritables parties prenantes, ce postulat s'intensifie désormais. La e-réputation, l'écoute de la toile, le community management... donc la prise en compte de ce que les publics disent des marques, devient particulièrement essentielle à la stratégie.



Le contexte et les problématiques changent. Le métier et le monde des agences doivent évoluer.

Aussi, aujourd'hui il m'intéresse de trouver comment les marques, les agences, le planning stratégique... peuvent accompagner, voire anticiper, les prochaines évolutions, afin de toujours apporter pertinence et performance aux attentes des clients.



Mes compétences :

Géolocalisation

Communication

Réseaux sociaux

Médias sociaux

Planning stratégique

Digital

Marketing