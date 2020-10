Sandrine ARNOULT

Conseillère en économie sociale et familiale depuis 2007, je possède une solide expérience dans différents domaines (accompagnement social global, prévention des expulsions locatives, soutien à domicile des personnes âgées). Ce parcours m'a permis d'acquérir une certaine maturité professionnelle et a développé mon intérêt de prendre davantage de recul sur le fonctionnement des institutions.

Après avoir suivi une formation de 18 mois, j'ai obtenu le Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) en juillet 2020. Je suis donc à la recherche d'un poste de responsable d'équipe afin de mettre en oeuvre mes compétences de management et de développement de projet.



Mes compétences :

Management d'équipe

Méthologie de projet

Accompagnement social

action éducative budgétaire

Connaissance des principaux dispositifs sociaux

Logement social