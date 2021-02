Sandrine BAUCHET

Commerçante dans l'âme, passionné par la mode, et d'une personnalité affirmée j'entreprends et je m'engage tant dans l'action que dans la relation.

Je fais preuve d'assurance dans mes relations avec les autres et aime me trouver et agir en groupe.

Je suis respectueuse des convictions et j' éprouve le besoin d'être en accord avec les règles et valeurs de mon environnement donc de mon entreprise.

J'aime organiser et coordonner les activités d'un ensemble de rayon, d'une surface de vente selon les objectifs commerciaux de l'enseigne.



Mes compétences :

Management