Sylvain LEGRAND

J'ai dirigé des centres de profit dans la distribution PAP homme et femme.

Fort de ces expériences, j'ai complété mon parcours en qualité de Directeur régional pour le groupe Verywear et piloté 8 magasins multimarques sur la région nord, regroupant une centaine de collaborateurs.

Mon goût de la relation client et des nouveaux défis m'ont amené à prendre la fonction de chef de produit services sur une création de poste en 2016, mission qui a pour objectif de valoriser l'ensemble des services dans le parcours client des enseignes du groupe.

Optimiser la relation client et penser celle de demain sont au cœur de mes préoccupations.



Mes compétences :

Management

Merchandising

Produit

Communication

Développement des competences

Gestion de projet

Marketing

Management transverse