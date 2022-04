Jessica QUENTIN

En quête d'un nouveau challenge professionnelle et possédant une expérience de 13 années en location et vente immobilière, je suis reconnue comme une professionnelle rigoureuse, organisée et très impliquée dans mon travail.



J'apprécie tout particulièrement le travail d'équipe qui m'apporte beaucoup d'échanges et de satisfaction.





DOMAINE DE COMPÉTENCES



Visite des biens, gestion locative , gestion du portefeuille client, rédaction publicitaire , prise de mandat, étude de solvabilité des candidats locataires, rédaction des baux, suivi des dossiers de ventes (neuf, ancien, VEFA) facturation, statistique, relance, travaux administratifs divers, accueil physique et téléphonique.



Souriante, dynamique, motivée et autonome



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

COSMOSOFT

GERCOP