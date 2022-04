Jessica QUANTIN

Après une expérience forte en province québécoise au Canada, je suis actuellement en régie en Vendée pour un nouveau défi professionnel.



Durant mes expériences en tant que consultantes, j’ai été amenée à comprendre les problématiques et enjeux des systèmes d'informations médicaux au sein de différents établissements et professionnels de santé. Toujours dans l'objectif de répondre à la prise en charge des patients du mieux possible.

Compétences fonctionnelles, relationnelles, force de proposition rythment mon quotidien. Tout en apportant dynamisme, rigueur, et dévouement au projet.

Le relationnel avec les professionnels de santé améliorent en continu mon sens de l'écoute et la compréhensions des besoins fondamentaux de ces derniers.

Curieuse et motivée par les défis que relèvent les projets, j'exploite mes connaissances et les approfondi sans cesse. L'implication et la volonté me permettent d'obtenir une profonde confiance auprès des utilisateurs tout comme des responsables projets, des sites et des éditeurs.



Mes compétences :

Biomédical

Cardiovasculaire

Imagerie

Ingénierie

Gestion de projet

Système d'information

Appels d'offres

Documentation

Formation

Service client

ingénierie biomedical

Dispositifs médicaux