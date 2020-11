Sandrine BLANC

Jeune diplômée dynamique, rigoureuse dans le travail.

Recherche un poste d'hydrogéologue (Bac+5) dans un bureau d'études de préférence.



Diplômée de l'Université de Montpellier, Master Sciences de l'Eau spécialité Hydrogéologie Qualitative et Quantitative - Environnement en septembre 2019.



Expériences en hydrogéologie :

_Chargée d'étude stagiaire en assainissement non collectif et hydrogéologie chez A.B.E.Sol (30)

-Rédaction des devis

-Réalisation des études de terrain (relevé pédologique et étude de perméabilité de type Porchet)

-Dépouillement des données de terrain

-Réalisation des dossiers et plans d'ANC



_Chargée d'étude stagiaire en hydrogéologie chez Verdi Ingénierie Cœur de France (60)

-Dépouillement des données de terrain

-Rédaction des Dossiers Loi sur l'Eau et Dossiers d'incidences pour l'environnement

-Edition des cartes BAC et niveau piézométrique