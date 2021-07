Sandrine BRUN

Un tout petit mot traverse souvent mes réflexions : « comment »…

Comment faire pour que le système informatique donne plus de satisfaction ?

Comment adapter l’existant aux nouveaux besoins ?

Comment être plus efficace ?

Comment apprendre à une personne à se comporter de manière plus adaptée ?

Comment aider quelqu’un à changer ?

…



Les processus humains et les processus techniques : voilà mes 2 occupations professionnelles.

1 casquette cartésienne avec mes responsabilités dans le monde de la Finance et 1 casquette plus empirique avec l’accompagnement des individus, dans l’univers du coaching et de la formation.

Mon objectif est pourtant le même : permettre l’évolution



2 casquettes, 2 niveaux d’application, 2 environnements différents et autant de compétences complémentaires !



Mes compétences :

PNL

Finance

Motivation

Coaching

Formation professionnelle

RPS ou risques psycho sociaux comme stress

Développement personnel

Gestion du stress

Relaxation

Management

Sophrologie

Psycho énergetique