Sandrine CHASSET

24 années d'expérience en entreprise et dans le secteur associatif.

Connaissances dans les domaines administratif, financier et administration du personnel.

Organisée, rigoureuse, autonome, sens des priorités et du relationnel.



Mes compétences :

Gérer les conditions d'exécution administratif d'u

Gérer les conditions d'exécution financière d'un d

Convoquer un CA et/ou une AG dans le respect des d

Réaliser les formalités juridiques d'une associati

Réaliser un suivi administratif du personnel

Mettre à jour des tableaux de suivi d'activité

Classer, archiver, mettre à jour des dossiers/docu

Transmettre des informations en interne et en exte

Assurer l'accueil physique et téléphonique, filtre

Rédiger des courriers, notes, compte-rendus, rappo

Organiser des réunions

Planifier des rendez-vous

Réaliser des commandes (matériel, fournitures, con

Lire un bilan financier, compte de résultat, plan

Construire un dossier professionnel

Gérer le suivi de contrats (leasings, bail, assura