Sandrine DARAIZE

RRH/DRH - Véritable HRBP,

Plus de 15 ans d'expérience en PME et grand Groupe



Dotée d'un fort sens du relationnel et particulièrement rigoureuse, je suis à l'écoute de toutes les parties prenantes de l'entreprise afin de satisfaire toutes les attentes dans le respect des obligations légales. Ainsi, je reste toujours :



Centrée sur les enjeux pour créer de la dynamique, clarifier les champs de contrainte, concevoir et piloter les démarches,



Mobilisée sur l'homme pour coacher le management, faire adhérer les équipes, les fédérer et les animer autour d'un projet,



Engagée sur les résultats pour cadrer et ajuster les plans d'action, fixer les étapes et mesurer les résultats.



EXPERTISES ET COMPETENCES :

- Conseil et accompagnement auprès des dirigeants et des managers

- Gestion administrative des Ressources Humaines

- Développement RH

- Relations sociales Partenaires sociaux

- Gestion Compensations & Beneficts/SIRH

- Contrôle de gestion sociale