Sandrine DERBIAS-RACINE

Groupe LIP - intérim, CDD, CDI - est un groupe indépendant constitué d'un réseau de 77 agences et de 280 permanents.



En forte croissance depuis 2005 (+30% chaque année), LIP a réalisé, en 2016, un chiffre d'affaires de 125 millions d'Euros, et a délégué 14 000 intérimaires.



Sous la marque LIP Solutions RH, LIP développe ses agences spécialisées sur les métiers "Tertiaires & Ingénierie" à Annecy, Chambéry, Clermont Ferrand, Macon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Aix en Provence, Paris, Nantes, Saint Etienne,



Créée en 2014 l'agence de Montpellier intervient sur l'ensemble des recrutements Tertiaire, Ingénieur et Cadres de son bassin (Hérault).



Avec le rachat de l'agence CLINISUD sur Montpellier, nous poursuivons notre développement dans le secteur de la santé (intérim et recrutement).



Nous recherchons actuellement :



- 1 secrétaire comptable en TT

- 1 hôtesse de caisse en TT

- 1 secrétaire juridique en TT

- 1 gestionnaire paie en TT

- 3 Dessinateurs projeteurs en TT



- 1 Commercial itinérant en CDI

- 1 Technicien Oxygène en CDI

- 1 Infirmier Puer en CDI



A bientôt chez LIP !



