Sandrine DUFOUR-KIPPELEN

Maître de Conférence en économie et responsable de la Mention Economie et Gestion de la Santé - Université Paris-Dauphine PSL

Responsable pédagogique de deux parcours de la mention Economie et gestion de la Santé formant des économistes et managers du secteur sanitaire et médico-social :

Le Master 2 « Economie et Gestion des organisations sanitaires et médico-sociales » en Formation Initiale et Apprentissage

Et le Master 2 « Management stratégique des services et établissements pour personnes âgées » en Formation Continue



Activités de recherche en Économie du vieillissement et de la dépendance.