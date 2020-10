Sandrine GALERA

A la recherche d'un emploi et avec un désir d'évolution, idéalement, vers un poste de chargée d'évènementiel.



Dynamique, curieuse, intuitive et entreprenante, j'aime relever de nouveaux défis, partager de nouvelles idées.



J'aime le travail en équipe qui me permet de partager et d'évoluer, autant dans mon travail qu'en tant que personne.



Assistante polyvalente disposant de connaissances administratives des environnements

de bureau, répondant à un grande quantité d'appels entrants tout en gérant en personne les demandes

de renseignements des clients et des collègues.

Flexible.



Mes compétences :

Pack office

Outlook

SAP

Excel

WEB

Word

Relation client

Organisation d'évènements

Lotus Notes

Power Point

CITRIX

Access

Internet

Standardiste