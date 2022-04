Ouvert d'esprit, curieux et passionné, j'ai effectué des études et expériences dans différents domaines comme les géosciences - energies, l'informatique, le marketing produit et vente, consulting, intructeur, chargé de projet...



A la fois très intéressé par la technique et la relation client, je recherche un poste d'ingénieur technico commercial, chargé d'affaire, business management.