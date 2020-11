Magali LECOUR

Détentrice dune Thèse en géologie numérique, jai eu la chance de démarrer ma carrière dans une Startup, et de voir la compagnie se développer à linternational pendant 25 ans, au travers de différents rachats.

Cette entreprise de développement logiciel pour l'industrie pétrolière propose des logiciels de Modélisation 3D et d'analyse de données géologiques.



Jai eu lopportunité de lancer plusieurs beaux projets (équipe de support, équipe de test, migration vers le Cloud) qui ont été couronnés de

succès.

Cest dans lactivité de test que je mépanouis le plus.



J'ai travaillé pendant plusieurs années aux Etats-Unis, notamment en tant que formatrice et dans l'équipe de service clientèle. Depuis 25 ans je travaille dans un milieu international où l'anglais est la langue de prédilection.



J'ai une bonne maitrise de différents outils comme JIRA, Dataplane, Confluence, Azure DevOps. J'ai développé des tests automatiques ou une partie de la suite logicielle sur laquelle je travaillais dans différents langages: C++, C# et JavaScript avec Sélénium et j'ai des notions en Java et python.

Je sais faire des requêtes dans des bases de données en SQL.



J'ai dirigé une équipe de 10 testeurs pendant près de 15 ans, donc j'ai de bonnes compétences pour la planification et le suivi de différents projets en parallèle (en model V et Agile Scrum), ainsi que dans la gestion d'une équipe (recrutement et accompagnement, formation et gestion du budget).



En parallèle de mes fonctions principales, j'ai aussi participé à des projets annexes de création et d'animation de communautés pour échanger sur nos expériences et nos bonnes pratiques et améliorer nos manières de travailler avec différents groupes de la compagnie.



Jai un sens élevé du service et jaime relever de nouveaux défis, échanger

et partager les expériences avec dautres équipes, ainsi quélargir perpétuellement mon domaine dexpertise.