Stéphane SPAGNOLO

Fort dune expérience de plus de 25 ans dans la gestion de projets de systèmes clé en main pour l'automobile en France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Tunisie République tchèque et Portugal je maîtrise le français, l'italien et l'allemand et j'ai rapidement retrouvé un niveau courant en Anglais.

Je suis à l'aise dans le pilotage de projets de tailles variables spécifiques au management de la qualité, au lancement de nouveaux process de production et de nouveaux produits technologiques (métal, plasturgie, textile et électronique) ainsi qu'en logistique globale.

Mon sens du contrôle et ma vision globale sont des atouts dans le contexte automobile de réduction des coûts, des délais de réalisation et le traitement des risques propres à une activité système clé en main.

Disponible et doté dune grande capacité d'écoute active, je rentre dans le détail si nécessaire et anticipe les conflits, sachant motiver les hommes et optimiser les performances. Mon positionnement de leader, ma capacité à vendre des décisions et mon fort engagement professionnel m'assurent l'adhésion de mes équipes et partenaires.

J'ai développé une solide expérience organisationnelle et multiculturelle et m'imprègne facilement des contrats clients et veille à leur application. J'utilise aussi ces compétences dans les relations fournisseurs.



Vous pouvez en savoir plus sur mes compétences, mon expertise, mes accomplissements et mes réalisations sur mon site web:



stephanespagnolo.com



N'hésitez pas à me contacter pour discuter de votre prochaine collaboration et voir comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs.



Mes compétences :

Management de transition

Automobile

Lean

Management de projets

Qualité & HSE

Production

Amélioration continue

RH / Formation

Intérim management

Supply chain