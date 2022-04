François THOUVENIN

Je suis un chef d'entreprise indépendant et impliqué, en franchise, disposant des moyens d'un grand groupe.



Notre équipe, spécialiste des ressources humaines, rompue aux entretiens de recrutement, sélectionnent les profils adaptés à vos exigences dans tous les domaines BTP, Industrie, Transport, Tertiaire, Logistique...



Ouvriers, techniciens, cadres, notre connaissance du tissu économique local, associée à un vivier important de candidats nous permet de recruter pour vous, du personnel compétent et motivé.



Notre statut d'indépendant en franchise est un gage de réactivité dans nos agences. En tant que franchisés et donc chefs d'entreprises, nous partageons les mêmes préoccupations au quotidien. Notre agence vous apporte des réponses dans les plus brefs délais.