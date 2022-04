Didier MAQUIN

Professeur des Universités en 61ème section du CNU (génie informatique, automatique et traitement du signal), j'occupe, du point de vue enseignement, un poste "transverse" qui me conduit à exercer mon ministère au sein de deux composantes :



* l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique (ENSEM) à laquelle je suis rataché administrativement, et

* l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy (ENSMN).



Au titre de la recherche, je suis chercheur au Centre de Recherche en Automatique de Nancy qui est une Unité Mixte de Recherche Education Nationale / CNRS (UMR 7039) de l'Université de Lorraine.



J'ai exercé des responsabilités de groupes de recherche au sein de mon laboratoire pendant près de 12 ans de janvier 2005 à décembre 2017. J'ai en effet été responsable du Groupe de Travail "Sûreté de Fonctionnement et Diagnostic" (SURFDIAG) du CRAN comportant une vingtaine d'enseignants-chercheurs permanents de janvier 2015 à décembre 2012. J'ai ensuite assuré la co-responsabilité du département "Contrôle, Identification, Diagnostic" (CID) du CRAN constitué de 70 à 80 personnes dont 40 chercheurs et enseignants-chercheurs de février 2014 à décembre 2017.



Depuis septembre 2017, je suis Directeur de l'Ecole Doctorale IAEM Lorraine (plus de 320 thèses en cours dans les disciplines Informatique, Automatique, Electronique-Electrotechnique et Mathématiques).



Je suis membre du IFAC Technical Committee on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, TC 6.4.



Mes compétences :

Traitement du Signal

Modélisation mathématique

Recherche Opérationnelle