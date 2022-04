Alain DEVARENNE

Consultant indépendant, de formation ingénieur robotique et informatique industrielle, expert en développement C , C++, embarqué.

Expert Filtre Fircosoft, WatchList KYC AML



Réalisation de systèmes pour les banques, l’industrie, les militaires, l’aérospatiale, l’aéronautique, l’automobile, les télécommunications, des laboratoires de recherche, sur des matériels standards ou exotiques.



Mes compétences :

C

Linux

Windows Ddk

Fircosoft

Swift

Aml

Electronic

Drivers

Conseil

Audio

Electronique

Son

DSP

Audit

SQL

FEDWIRE

C++

CHIPS

Scrum master

Assembleur

KYC

Watch list

systèmes embarqués

Agile Scrum

Scrum

Broadcasting

Logiciel embarqué

Linux embarqué

11f2939900f5e2fc94eecbc144742d31