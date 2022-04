Andre NGANGUE

Compétent et certifié administrateur des bases de données Oracle, membre d’une équipe qualifiée d’administrateurs des bases de données Oracle et SQL SERVER, j’ai participé activement à la conception et manipulation des bases de données, et l’utilisation des codes PL/SQL pour l’écriture de programmes et une meilleure performance des langages d’interrogation des bases de données Oracle ainsi que la réduction des encombrements sur les réseaux dans un environnement client/serveur.

Mes expériences ont également développé mon sens de l’organisation et de la responsabilité. Elles m’ont amené à aborder concrètement divers problèmes d’administration des bases de données.



Mes compétences :

Unix SUN Solaris 2.6/8, Linux (Redhat, Suse), HPUX

Oracle V7, V8, V8i, V9i, V10g, V11g, SQL SERVER