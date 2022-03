Mes atouts & compétences :

* Pilotage stratégique de projets, de marchés et de services.

* Experte en achats, gestion de budget, négociation et management d'équipe.

* Recrutement, formation et accompagnement de la montée en compétences d'équipe.

* Animation transversale d'équipe projet

* Leadership naturel, dynamisme, capacité d'analyse et de décision et sens de l'organisation.