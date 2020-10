Sandrine GUILLAS

Organisée, Rigoureuse avec le sens de la confidentialité



Et diplômée depuis juin 2019 du titre de Gestionnaire de Paie. Cette formation m’a permis d’acquérir des compétences en préparation et contrôle de paie, veille sociale, suivi des indemnités journalières ainsi que le suivi social de l’entreprise.



La mise en pratique de 8 semaines que j’ai effectué à la Direction Régionale de l’UGECAM a renforcé mes connaissances théoriques acquises lors de cette formation et a été un moment privilégié pour comprendre les contraintes et atouts de ce métier.



Forte de mes expériences passées en tant qu’’assistante dans des entreprises de différentes envergures, j'ai acquis une grande organisation, de la rigueur, un esprit méticuleux et une écoute positive.



Je souhaite intégrer une équipe avec la motivation d’y apporter mon engagement personnel et mon implication tant avec vos clients internes et externes.



Mes compétences :

Microsoft Excel 2010

VALCE

Microsoft Word 2010

SIRIUS

Microsoft PowerPoint

ADVENTI

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Blue Kango

Gestor

Net Entreprises

GRH