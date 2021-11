Sandrine HERTEAULT

Diplômée en image et communication (master) et licenciée en psychologie ; je fais de Paris/Grand Paris/le web, LES terrains shopping : chaque accompagnement est une aventure complice mêlant astuces et conseils. Ex assistante styliste / personal shopper au Bon Marché et dans l'agence de conseil en style Cordula Conseil, je connais les adresses qui correspondent à un événement, une personnalité, à chaque style.

Je recherche des missions d'expertise et conseil en image, statut indifférent.