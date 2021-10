Sandrine LE COTONNEC

J’accompagne les organisations dans la définition et la mise en place de leur projet en Management de l’Information (IM, GED, RM, Archivage) aussi bien au niveau organisationnel qu’informatique (conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage /AMOA). J’assure la gestion du projet de la définition au déploiement, en incluant la conduite de changement et la formation.



Plus de 14 ans d’expérience au sein de cabinets de conseil et SSII dans le domaine de l’information.

Plus d'une trentaine de projets d’accompagnement menés dans tout secteur d’activité (public, industriel, bancaire, santé etc.)



Mes compétences :

Conseil

ECM

Records Management

Gestion de projet

Information management

Formation

Archives

Compliance

Conduite du changement