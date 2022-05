Sandrine MOTEL

Convaincue de la valeur ajoutée du développement touristique sur les territoires et leurs populations, je travaille depuis 6 ans sur un poste polyvalent qui m'a permis de renforcer et développer des compétences complémentaires :



- Maitrise des concepts et des principes du tourisme solidaire et du développement durable.



- Gestion du cycle de projet : diagnostic, cadre logique, élaboration des programmes d’actions, montage financier, recherche de financements institutionnels et privés, planification, suivi, rapport d’activité et financier, évaluation.



- Communication opérationnelle : conception de plan de communication et réalisation de supports print et numériques via Photoshop, Indesign, Bridge, Joomla, ACYmailing.



