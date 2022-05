Sandrine MOUCHET

"Il n'y a pas de vents favorables pour celui qui ne sait où il va" - Sénèque



Quelle sera votre entreprise dans 3 ans ? Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Quel est votre projet ? Vos équipes y sont-elles impliquées ? Quelle feuille de route avez vous partagée ?

Se fixer un cap, avoir une vision d’entreprise claire et motivante et un plan d'actions définis à partir de vos motivations et de vos enjeux actuels permettent :

- d'identifier les opportunités et savoir les saisir

- de prioriser pour gagner du temps

- de faire monter à bord vos équipes et parties prenantes

Vous dessinez le futur de votre entreprise et gagnez en performance économique et managériale !



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma mission

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accompagner les dirigeants et les managers dans la réponse aux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui :



- Réussir à prendre du recul dans un contexte de plus en plus agité et face à une complexité grandissante



- Avoir une vision et un projet pour nos entreprises, voire repenser nos business model, et savoir les partager avec les équipes



- Concevoir et mettre en œuvre des méthodes et processus adaptés pour créer de la valeur et pérenniser nos activités (marketing, innovation, qualité, gestion de la relation et de la satisfaction client...)



- Mobiliser les énergies dans l'entreprise (créer de l'énergie pour les collaborateurs au lieu d'en consommer, savoir donner de la reconnaissance avec des leviers de moins en moins évidents - cf. culture Y, etc...)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon accompagnement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vous accompagner à votre rythme, en co-construction, en vous aidant à mettre du lien : entre les hommes, entre les équipes, entre les projets et avec votre environnement.



- en combinant 3 modes d’accompagnement : le conseil, le coaching et la formation



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grands types d'interventions

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Réflexion stratégique, projet d'entreprise

Accompagnement de dirigeants - d'équipes

Stratégie marketing et relation client

Réflexion sur les business model

Innovation

Démarches qualité

Ingénierie de formation

Gestion de projet



Mes compétences :

Innovation

Conseil