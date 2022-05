Sandrine MOULY

Bonjour, je suis diplômée de la Faculté de Droit et j'exerce la fonction de Responsable Paie & ADP au sein du Groupe UTC Fire & Sécurity (Delta Sécurity Solutions, Carrier, Chubb, Sicli….)

Je possède une expérience de plus de 15 ans en Paie, Administration du personnel et Ressources Humaines.

J'ai travaillé dans plusieurs sociétés de la région Rhône Alpes, et exercé différentes fonctions au sein de services RH & Paie.

Je suis une personne curieuse, rigoureuse et dynamique.





Mes compétences :

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Adaptabilité à des publics divers

Autonome et responsable

Ressources humaines

Administration du personnel

Gestion du personnel

Paie