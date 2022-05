FREE LANCE chef de projets en Tourisme d'Affaires et Evénementiel.



Collaboratrice formée, motivée et expérimentée (production, logistique et accompagnement), je sais satisfaire une large clientèle lors des différentes phases du projet confié.



Mon dynamisme, ma rigueur et mes qualités relationnelles devraient être un atout pour rejoindre votre équipe et envisager une fructueuse collaboration.