Sandrine MOUTEL

Mes compétences professionnelles acquises lors de ces dernières années au sein d'agences de travail temporaire :

- Mise en ligne des annonces, sélection des CV et présélection téléphonique,

- Recrutement de personnel spécialisé en Hôtellerie Restauration

- Mise en poste du personnel intérimaire selon le profil et la demande des clients (jusqu'à 200 TT)

- Etablissement des contrats de mission et de mise à disposition et gestion des retours

- Relations avec les salariés et les administrations

- Etablissement et tenue à jour des documents et des déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires

- Etablissement des acomptes, gestion des plannings de visites médicales, gestion et contrôle des relevés d'heures

- Tenue d’agenda, du standard et filtrage d’appel

- Frappe et gestion des courriers, dossiers clients, devis, factures, compte-rendus et documents administratifs, classement des documents administratifs

- Accueil et conseils à la clientèle (particuliers et pme)

- Gestion des commandes clients

- Fidélisation et augmentation de la clientèle



Mes compétences :

Assistante recrutement

Recrutement

Secretariat

Travail temporaire