Sandrine NAKACHE

En première formation d auxiliaire de puériculture au fil de mon expérience j ai obtenu le diplôme d éducatrice de jeunes enfants via la VAE.

Je suis actuellement en poste dans multi accueil en référante de section.

Mes missions dont de veiller à la bonne compréhension du projet éducatif, de mettre en avant les compétences de chaque membre au profit d un fonctionnement et d un positionnement bien veillant envers le groupe d enfants.

Être à l écoute des familles et de les accompagner dans leur fonction parentale.

Je fais force de propositions , dynamique et investie.