Sandrine NAYRAC

Forte d'une expérience de 7 ans dans le domaine des projets informatiques, en tant que consultant externe, puis chef de projet en interne, j'ai évolué tant dans des multinationales (Oracle, General Electric) que dans des PME. Mon parcours m'a permis d'étudier toutes les fonctions de l'entreprise. J’ai rencontré dans ma vie professionnelle des environnements variés : clients internes et externes, différents types de projet, secteurs d’activité, tailles d’entreprise ou domaines fonctionnels : je m’adapte bien aux nouvelles situations.



De plus, ma formation de base me permet d’avoir une bonne vision « business » et de comprendre les besoins du client. J’ai cependant toujours travaillé avec des ingénieurs et n’éprouve aucune difficulté à communiquer sur les aspects techniques.



Ce qui me motive le plus dans mon métier est le côté communication, le rôle d’interface entre les différents acteurs d’un projet (le dialogue avec les utilisateurs opérationnels, le management des prestataires informatiques, la négociation avec les directions hiérarchiques) et la conduite du changement, que ce soit en terme de définition de procédures ou de formation finale.



Je recherche une mission me permettant de m'impliquer à long terme dans la vie d'une grande entreprise de la région Marseillaise



Mes compétences :

Anglais

Client service

Communication

conduite changement

Coordination

Espagnol

Informatique

International

Maîtrise ouvrage

Microsoft CRM

Optimisation

Organisation

Process

Qualité