Situé au cœur de toulouse, le Cabinet de Maître Sandrine NEFF assure la défense de vos intérêts dans le cadre de procédure judiciaire ou de conseil.



Maître Sandrine NEFF, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal et sciences criminelles, a prêté serment en 2005.



Maître NEFF a tout d’abord exercé dans différents cabinets parisiens généralistes à dominante droit des étrangers, de la famille et immobilier.



Elle a ensuite crée sa structure à Toulouse en 2009.



La profession d’avocat lui permet de mettre au service de ses clients son exigence accrûe d'excellence et de qualité.



Maître Sandrine NEFF n’a de cesse de mettre en œuvre ses compétences dans le seul et unique but de faire valoir les droits de ses clients et de leur assurer la meilleure défense.