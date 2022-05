Forte d'une expérience significative en cabinet d'audit, je suis autonome et très rigoureuse. J'ai le sens de l’organisation, une aisance relationnelle, l'esprit d'analyse et de synthèse et un fort enrichissement en matière de procédures comptables et de contrôle interne.



Mes compétences :

Management

Évaluation d'entreprise

Consolidation

Fusions acquisitions

Audit financier

Comptabilité

Microsoft Excel