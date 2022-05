Sandrine NEWMAN

Bonjour à tous,



Je poursuis actuellement une FORMATION DIPLOMANTE en CIF, jusqu'en juin 2015, pour passer un BTS Transport et Prestations Logistiques.

Je souhaiterai effectuer mon STAGE PROFESSIONNEL de 4 semaines en Mars 2015 dans une entreprise proche Mitry Mory (77), Roissy (95) ou Marly la Ville (95) où je pourrai mettre à votre profit mon expérience professionnelle en prestations logistiques et les acquis supplémentaires de cette année en transport et prestations logistiques . Le transport multimodal international serait un plus, mais pas primordial.



Ce stage pourra être l occasion, pour mon futur employeur et moi-même, de faire connaissance et voir si mon profil correspond à un poste à pourvoir dès l été prochain.



Mon parcours professionnel m'a permis de devenir ASSISTANTE LOGISTIQUE et d'avoir un client dédié pendant plus de 6 ans. Avant cela, je travaillais pour un client mondialement connu.



Après 17 ans d'activité professionnelle dont 15 années dans la logistique et le transport, j ai principalement travaillé dans la prestation logistique en passant par les services réception, préparation, expédition de commandes, en messagerie comme en affrètement.



Mon BUT PROFESSIONNEL au terme de ma formation : occuper un poste à responsabilités dans une entreprise de prestations logistiques pratiquant du transport national et/ou international.