Sandrine NGUYEN

COORDINATRICE PEDAGOGIQUE FTAD, j' ai mis en œuvre une nouvelle méthodologie de formation : la Formation Tutorée A Distance, FTAD ( Blended Learning)

ma mission a été de:



*Encadrer une équipe de tuteurs pédagogiques

Recrutement et formation de tuteurs dans le cadre de missions de formation à distance (anglais, bureautique, espagnol, techniques de vente et comptabilité)

*Suivre des opérations avec utilisation d’outils de gestion (Starform, fiche de suivi individuelle…)

*Former des professeurs en vue de l’intégration de l’outil dans écoles et CFA

*Répondre à la problématique clients

*Gerer des processus de mises en production (respect des conditions de formation imposées par les financeurs OPCALIA, AGEFOS, FAFSEA, AUVICOM, FAFIH,…)

*Mettre en place de parcours personnalisés en fonction du profil stagiaire

Développer des comptes

*Fidéliser de la clientèle

*faire des démonstrations et de l'information collectives auprès de grands comptes (FAFSEA, OPCALIA, FRANCE TELEVISION, FAFIH, DALKIA, WALL STREET INSTITUTE,…)afin de contribuer au développement commercial

*Intervenir auprès des stagiaires

*Animer les ½ journées de présentations du dispositif FTAD

*Former un stagiaire à distance par le biais d’entretiens téléphoniques et d’une plateforme de cours en ligne (tutrice pédagogique)

*Dispenser des cours particuliers en langue



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Chef de projet

Coordinatrice

Coordinatrice pédagogique

Formation

Formation à distance