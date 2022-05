Nicolas LEGRIN

Au sein de ib groupe Cegos multi spécialistes dans la formation informatique et technique, j'ai en charge le développement commercial d'un portefeuille grands comptes.



Mes actions à ce poste sont les suivantes:



- Vente de solutions de conseil et de formation

- Pilotage et coordination des ingénieurs commerciaux sur des actions nationales

- Détection de projets et mise en place de cellules de « projet »

- Management fonctionnel des équipes de production

- Techniques commerciales et contractuelles (Accords cadres, marchés…)

- Fidélisation et développement des grands comptes



Mes compétences :

Documentaire

Formation

Formation professionnelle

Formation professionnelle continue

Informatique

Ingénierie

Ingénierie documentaire