Sandrine STEFANI

Diplômée d'un Master 1 en LEA, trilingue anglais-italien, j'exerce la profession de responsable commercial dans le secteur du financement immobilier depuis plus de 9 ans.

Manager d'une équipe d assistants commerciaux je suis en charge d'un objectif quantitatif et qualitatif.

Dotée d'un fort esprit d'équipe et d'un réel sens de l'organisation je dispose de 15 ans d'expertise commerciale B to B et B to C.

A la recherche de nouvelles opportunités, je propose mes compétences au service de votre activité.



Mes compétences :

Excel

Outlook

Lotus

Word

Powerpoint

Citrix

Polyvalence

Prêt immobilier

Management