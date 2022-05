Sandrine NIAH

Diplômée du Mastère Spécialisé Audit Interne, Contrôle de Gestion et Systèmes d’Informations de SKEMA Business School Lille.



Je suis à la recherche d’un poste d’Auditeur Interne. Je suis de nature curieuse et dynamique.



je suis également dotée d'un très bon relationnel qui me permet de m'adapter et de travailler dans différentes entreprises.



Mes atouts majeurs sont mon intégrité, mon goût pour les challenges, ma ténacité et ma discrétion.



Mes compétences :

Connaissance des logiciels CIEL COMPTA, SAGE

Audit

Restitution