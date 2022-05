Sandrine NIBOUREL

De formation BTS Assistante de Direction, mon parcours professionnel a très rapidement dérivé vers la gestion de contrats, de marchés et de portefeuilles, l'élaboration et le suivi de budgets, ... Tout d'abord chez Scetauroute avec la préparation et le suivi des budgets de fonctionnement de l'entité, puis chez Arthur Andersen en évoluant vers un poste d'assistante de gestion(facturation, recouvrement, suivi des encours, détection de dérives, suivi des ratios firme, ...), et enfin chez Ernst & Young d'une part en encadrant une équipe d'assistantes de gestion et d'autre part en assurant le suivi budgétaire et opérationnel d'une mission pour la commission européenne.

Puis pendant 7 ans RAF dans le secteur médico-social.



Rigoureuse, dynamique, bon relationnel, aptitude au management



Mes compétences :

Administratif

Assistante de Direction

Contrôle de gestion

Management

Management de projets

Recrutement

Responsable administratif et financier