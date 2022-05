Sandrine NICOLAS

Depuis plus de 10 ans, ACCA ORGANISATION aménage les espaces de travail d’entreprises des secteurs privé et public (PME, Grands Comptes, Collectivités locales, Ministères, …).



Notre expérience et notre savoir-faire fait de nous aujourd’hui, l’un des acteurs incontestés sur le marché du mobilier de bureau.



Afin de répondre au plus proche du marché actuel, ACCA ORGANISATION propose des collections, issues d’un partenariat actif avec de nombreux acteurs européens de premier plan.



Conçues pour durer, toutes ces nouvelles gammes bénéficient d’une garantie de 10 ans.



ACCA ORGANISATION est ainsi à même de répondre avec pertinence dans tous les domaines concernés par l’aménagement des espaces tertiaires: mobilier opérative, mobilier de direction, sièges de travail ou d’accueil, cloisons, équipements collectifs de type vestiaires, cafeteria, ...



Toutes ces nouvelles gammes ont été conçues dans le strict respect des normes européennes, et leur fabrication est parfaitement respectueuse de l’environnement (optimisation du recyclage des composants non polluants, composants bois issus de forêts éco-gérées, mousses des sièges sans CFC, ...).



Nos résultats, nous les devons principalement à la pertinence de nos produits, aux solutions innovantes proposés et à la qualité de notre service en intégrant des valeurs tel que



- être à l'écoute et au service du client

- traduire ses besoins

- respecter ses choix

- élargir son champ des possibles





Beaucoup de Grands Noms font déjà confiance à ACCA ORGANISATION





 COCA COLA

 SCHLUMBERGER

 RADIO France

 EUROPEAN CAPITAL

 VACANCES TRANSAT

 E.S.S.E.C.

 PHYTEA

 BRITISH TELECOM

 E.N.G.R.E.F.

 ARAMIS AUTO

 CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE

 GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

 CENTRALE DES REGLEMENTS DES TITRES

 CARMIGNAC GESTION

 MUSEE DU LOUVRE

 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

 C.N.A.M.T.S.

 UNIVERSITE PARIS DAUPHINE

 LABORATOIRE HORIBA JOBIN-YVON





