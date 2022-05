Sandrine NICOLAS

Depuis 1988, CADENCE est une agence de conseil en aménagement des entreprises.

En 2011, suite au départ de son fondateur, j’ai souhaité pérenniser cet engagement avec une forte implication en particulier auprès des Utilisateurs et Propriétaires qui souhaitent optimiser leurs actifs immobiliers.



Un bon aménagement c’est trouver le meilleur compromis possible entre :



 - le potentiel architectural du bâtiment au travers de l’ensemble des réglementations

 - les objectifs de la direction

 - le confort de l’utilisateur



Sachant que ces 3 items ont leurs propres contraintes au regard du respect



 - du code du travail

 - de la réglementation hygiène et sécurité

 - de la réglementation PMR



Tout en préservant la responsabilité Pénale du chef d’établissement



Notre équipe pluridisciplinaire met à la disposition de ses clients son savoir-faire et son expérience pour les guider dans leurs choix et assurer la réussite de leur projet.



Nous sommes votre interlocuteur privilégié et notre équipe de professionnels prend en charge l’intégralité des phases de conception et réalisation jusqu’à l’achèvement des travaux.



Les validations régulières des étapes clés du projet vous assurent une maîtrise complète du programme, tout en garantissant la qualité et les délais d’exécution des travaux dans un souci permanent du respect des budgets.



Notre dynamisme, notre capacité d’adaptation et notre savoir-faire vous permettrons de réaliser vos différents projets dans les domaines :



- de l’architecture intérieure,

- du space planning,

- des études de faisabilité,

- d’ergonomie,

- de design intérieur des espaces

- et de suivi de chantier.



CADENCE vous accompagne à chaque étape de votre projet de rénovation ou de déménagement dans le respect de l’art, des coûts et des délais.



Mots clés

Etude capacitaire, Etude de faisabilité, Audit, programmation organisationnelles et fonctionnelle, Design d’espace, étude d’aménagement intérieur, Décoration intérieure, Ergonomie des espaces de travail, Conseil en aménagement de bureaux, Zoning, Space planning, Relevés bâtiment, inventaire mobilier, Charte d’aménagement, Assistance aux choix du mobilier, Prescription des matériaux…





Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

FAISABILITE

Organisationnelle

Planing

Programmation