Sandrine NICOLAS

Infirmière depuis 1990, j'ai exercé principalement en secteur hospitalier (service de réanimation polyvalente pendant 17 ans, cabinet d'allergologie pendant 6 mois, santé scolaire pendant 4 mois, missions d'intérim ponctuelles et peu fréquentes, vendeuse dans un débit de tabac-presse pendant un an et demi, SSR depuis 6 ans). Je souhaiterais désormais aborder ma profession sous d'autres aspects, la santé au travail serait un domaine dans lequel j'aimerais évoluer, ou "manager" une équipe au sein d'une association qui intervient auprès des patients à domicile. M'éloigner des soins, me permettrait d'atteindre cet objectif.