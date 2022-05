Sandrine NJEMBELE

Jeune femme dynamique, serviable, honnête et humble. Capacité d'adaptation, Esprit d'équipe.

Ayant commencée ma vie professionnelle dans la médécine en l'occurence la néonatologie, par la suite j'ai dûe ayant perdu mes parents "Support financier" rentrer dans la bureatique où j'ai exercé pendant cinq ans dans diverses structures de la place, puis en 2007 j'ai été retenue comme agent de facturation des dossiers aériens inport et export, oil maritime, coton, bois et divers maritimes. je me plais à faire tout ce qu eje trouve sur mon chemin. et ne remercierais jamais assez le ciel de m'avoir faite comme je suis. je trouve que ma qualité qui est parfois aussi mon défaut est de toujours dire ce que je pense.