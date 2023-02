Seraphin BROU agent de transit aérien à Nécotrans agence aéroport FHB Abidjan.

Necotrans, acteur majeur de la logistique internationale, est un groupe à la croissance dynamique, qui compte aujourd’hui 3500 collaborateurs et 105 agences dans 39 pays.



Nous offrons à l'ensemble de nos clients et partenaires des prestations sur-mesure dans le monde entier à travers les 4 filières suivantes:



- PORTS & LOGISTICS : cette filière regroupe toutes les activités liées aux opérations portuaires et terrestres en Afrique. Elle propose une offre globale de services intégrés, de l'agence maritime à la logistique terrestre, en passant par la manutention portuaire et la gestion de terminaux



- FREIGHT FORWARDING : nous assurons des prestations de transports multimodaux sur-mesure à travers le globe en combinant différents modes de transport : aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier



- OIL & GAS : nous prenons en charge l’ensemble de la chaîne logistique du secteur pétrolier et parapétrolier, y compris les services administratifs et d’assistance aux personnels



- AUTOMOBILE & EQUIPMENT : nous assurons la distribution de véhicules et d’équipements sur le continent africain, de l’automobile aux engins miniers





Vous êtes un professionnel du secteur, vous êtes à l’écoute du marché et avez envie de réaliser une carrière sur le continent africain?



N'hésitez pas à découvrir notre site internet == >Array

Contact: +22507391492/ +22508088295 mail: s.brou@necotrans.com