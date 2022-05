Naturellement indépendante et ambitieuse, j’ai egalement beaucoup de facilité en contact clientèle.

J’aime me mettre mes propres challenges , à arriver à mon but avec persévérance.

Très souriante , positive et dotée d’un esprit vif , j’apprends rapidement .

Je suis actuellement en recherche d’un emploi ou je pourrai utiliser mes talents de négociatrice et m’epanouir Dans mon travail au quotidien .



Bien cordialement