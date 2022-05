Sandrine NSEKE KUYOBA

Au cours des fonctions que j'ai exercées précédemment, j'ai acquis toutes les capacités d'organisation et de gestion nécessaires à la tenue des tâches incombant à une assistante de direction. Les missions effectuées dans différents départements tels que l'administratif et le commercial confirment ma grande capacité d'intégration, à savoir le suivi administratif de l'activité, la gestion des emplois du temps, l'organisation des réunions, la rédaction des travaux, répondre aux demandes de la direction et des salariés en respectant la confidentialité des informations, assister et travailler en collaboration avec une équipe.

Par ailleurs, au cours des postes occupés, j'ai pu développer mon sens du relationnel, je suis capable d'être en relation directe avec les clients (accueil, relation téléphonique).

Rigoureuse, dotée d'une grande capacité d'adaptation, je souhaite de nouveau mettre mes compétences en service.



Mes compétences :

Secrétariat

Assistanat de direction

Assistanat commercial