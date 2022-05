Sandrine ORIOL

Marseillaise depuis toujours, mère de 3 enfants, je change d'activité il y a 5 ans et je crée la marque de Bijoux fantaisie Haut de gamme, "Avec Plaisir" made in Marseille.

Je fabrique des bijoux tendances,originaux, précieux et d'une délicate finesse. C'est d'un heureux mélange entre l'inspiration, l'imagination, la création et le plaisir que je prends à ce que je fais, que naissent ces petites choses élégantes. Elles prendront tout naturellement place à vos cotés, en ornant votre poignet, et vivront avec vous, pour votre plaisir.

Je sillonne les routes du sud de la France et participe à des marchés de créateurs, où il règne souvent une ambiance conviviale et chaleureuse. Mais cela ne suffit pas à pérenniser comme il se doit ma petite entreprise.

Je veux me tourner plus sérieusement vers le commerce en ligne et je pense qu'il serait judicieux pour moi d'être plus visible sur le web, et c'est mon objectif du moment.