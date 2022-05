Sandrine ORIOL

CHRONOS INTERIM « Collecteur de Talents »



Actionnaire salariée de CHRONOS INTERIM (SCOP), je suis chargée du développement, du suivi commercial ainsi que du rapprochement de l’offre et la demande.



En 1994, j’ai été recrutée comme accompagnatrice socio-professionnelle par l’ADEF, association intermédiaire. Motivée par les problématiques RH des entreprises, j’ai évolué en 1997 sur un poste de Chargée de Clientèle de l’ADEF+ (Entreprise d’Insertion par le Travail Temporaire), pour en devenir Responsable d’agence en 1999.



En 2001, tout en conservant une partie de mon activité au sein de l’ADEF+, j’ai participé à la réflexion et à la création de la SCOP CHRONOS INTERIM.



CHRONOS INTERIM



• Une Société sous forme coopérative

Créée, il y a plus de 10 ans, par des professionnels du travail temporaire soucieux d’un engagement mutuel et juste, Chronos Intérim est le seul réseau d’agences au niveau national sous forme coopérative.



• Des Intérimaires motivés

Positionnant les salariés du travail temporaire au centre de leur société, les dirigeants de Chronos intérim ont choisi un statut impliquant le partage des bénéfices. Chaque salarié de la société y compris intérimaire se voit restituer chaque année et au prorata des heures effectuées une participation importante aux résultats (au minimum 1/3 des bénéfices). Une motivation forte de ses intérimaires caractérise donc CHRONOS INTERIM.





