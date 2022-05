Sandrine OSWALD

Mon métier c'est la manipulation produits, l'étiquetage, l'enfilage des perles, le soin des bijoux, le sav (remplacement piles, fermoirs, mise à taille, polissage).

Je suis intéressée par tout ce travail manuel et suis avide de nouvelles expériences.

Le domaine de l'accueil m'intéresse aussi et souhaite me diriger vers les métiers de la petite enfance.



Mes compétences :

Réparation en bijouterie

Décoration de vitrine

Accessoirement vente en bijouterie horlogerie

Présentation et mise en avant produits, étiquetage